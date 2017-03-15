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06:30 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске может появиться специализированная площадка для уличных гонок

Полицейские и стритрейсеры уже обсудили данный вопрос.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске уличным гонщикам предложили совместно с городской администрацией определить альтернативную площадку для соревнований, которая будет находиться в месте, отвечающем всем требованиям безопасности.

Чаще всего водители любят погонять возле БКЗ и напротив Центрального парка. Жители близлежащих домов уже не раз жаловались на нарушителей. На днях в Красноярске прошел круглый стол, участие в котором приняли руководитель ГИБДД Алексей Коваленко, член Общественного совета при ГУ МВД по краю Александр Пономарев, общественники и представители органов власти. Поводом для обсуждения стали несанкционированные гонки, которые устраивают молодые водители.

Участники мероприятия совместными усилиями искали компромиссные варианты решения данной проблемы, чтобы поклонники быстрой езды не создавали опасных и аварийных ситуаций на городских магистралях, соблюдали требования ПДД.

«Госавтоинспекция города не допустит несанкционированных гонок по городским магистралям, все нарушители ПДД будут привлекаться к ответственности согласно законодательству», — подчеркнул Коваленко.

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