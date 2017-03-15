Найден ответственный за документы на свалке Болотного

В начале марта житель Болотного Юрий Логонский случайно обнаружил на городской свалке документы. Аккуратные коробки заинтересовали его, мужчина нашел кипы документов — информацию о кредиторах МДМ-банка, документы судебных приставов и запросы районного ГУ МВД. Там содержались не только полные имена, адреса и телефоны жителей города, но даже ксерокопии паспортных данных.

Информацию о любопытной находке мужчина разместил в соцсетях. Шестого марта в Болотное приехал представитель отдела собственной безопасности (ОСБ) службы судебных приставов Новосибирской области, который вместе с Логонским отправился на свалку, чтобы проверить информацию. К этому времени на месте уже работал трактор, который попытался уничтожить «улики».