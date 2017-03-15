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07:01 (мск), источник: VN.ru

Найден ответственный за документы на свалке Болотного

По факту обнаружения документов на свалке города Болотное Новосибирской области начата служебная проверка. Старший судебный пристав Болотнинского района подозревается в грубом нарушении внутренних инструкций.

В начале марта житель Болотного Юрий Логонский случайно обнаружил на городской свалке документы. Аккуратные коробки заинтересовали его, мужчина нашел кипы документов — информацию о кредиторах МДМ-банка, документы судебных приставов и запросы районного ГУ МВД. Там содержались не только полные имена, адреса и телефоны жителей города, но даже ксерокопии паспортных данных.

Информацию о любопытной находке мужчина разместил в соцсетях. Шестого марта в Болотное приехал представитель отдела собственной безопасности (ОСБ) службы судебных приставов Новосибирской области, который вместе с Логонским отправился на свалку, чтобы проверить информацию. К этому времени на месте уже работал трактор, который попытался уничтожить «улики».

— Мы поехали с ним на свалку, но там уже побывал трактор, работников заставили собрать документы. Хорошо, следователь попался дотошный, он нашел, что искал, — рассказывает Юрий.

После этого редакция VN.ru отправила запросы в ответственные ведомства. Сегодня из Управления федеральной службы судебных приставов пришел ответ о том, что по факту грубого нарушения должностных инструкций в отношении старшего судебного пристава района возбуждена служебная проверка.

— Вследствие грубого нарушения внутренних инструкций по делопроизводству и вопиющему факту возможности распространения персональных данных, в отношении старшего судебного пристава Болотнинского района инициирована служебная проверка, — говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области. VN.ru следит за развитием ситуации.

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