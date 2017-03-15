Выпускница МГУ названа самой красивой московской башкиркой
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Москве состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Башкирская красавица Москвы».
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Москве состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Башкирская красавица Москвы».
Первое место досталось студентке Московского института тонких химических технологий Сумбуль Лукмановой. Девушка также победила в специальной номинации и удостоилась чести представлять Башкортостан на международном конкурсе красоты «Мировая красавица — 2017» в Москве. Второе место заняла студентка Московского института сплава и стали Лейсан Зиннурова. Лейсан представит Башкортостан на Всероссийском конкурсе красоты «Мисс Азия. Россия 2017». Третьего места удостоилась Альфина Ахметова (Московский авиационный институт). Все девушки получили украшения из золота, цветы и памятные подарки.
«У нас были насыщенные репетиционные дни, проводились
Всего в финале приняли участие восемь девушек из Башкортостана. Все они студентки ведущих университетов Москвы. Основными конкурсными этапами финала стали дефиле в башкирских костюмах, исполнение башкирского народного танца, конкурс талантов и «визитка». Возглавила жюри депутат Госдумы РФ Инга Юмашева.
Конкурс проводится уже четвертый раз Ассоциацией студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и
«Молодежь Башкортостана демонстрирует в Москве высокий уровень самоорганизации, направленный на формирование позитивного имиджа республики. Именно поэтому важно поднимать профессиональный уровень творческих коллективов, оказывать им всяческую поддержку, в том числе обогащая их сценические реквизиты, ибо по выступлениям этих коллективов в первую очередь в столице России формируется мнение о менталитете и культуре народов республики», — говорит депутат Госдумы Рамзиль Ишсарин, который выступил одним из спонсоров мероприятия.