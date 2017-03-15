12 тренировочных полей откроют в Москве к чемпионату мира по футболу
В Москве в этом году ожидается ввод 700 тысяч квадратных метров спортивной недвижимости, среди которой 12 тренировочных футбольных полей.
В Москве в этом году ожидается ввод 700 тысяч квадратных метров спортивной недвижимости, среди которой 12 тренировочных футбольных полей.
На них смогут заниматься 10 тысяч детей. Об этом заявил журналистам на Международной выставке инвестиций и недвижимости MIPIM (МИПИМ) заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, передает сайт столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«Во многом это обусловлено и приближающимся чемпионатом мира по футболу. Всего к чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта», — отметил чиновник.
По его словам, в течение ближайшего месяца будет получена документация о завершении работ по реконструкции Большой спортивной арены «Лужники», а в 2018 году введут в строй обновленный стадион «Динамо».