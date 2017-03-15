12 тренировочных полей откроют в Москве к чемпионату мира по футболу

Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу могут увеличить на 4,7 млрд рублей

На них смогут заниматься 10 тысяч детей. Об этом заявил журналистам на Международной выставке инвестиций и недвижимости MIPIM (МИПИМ) заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, передает сайт столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Во многом это обусловлено и приближающимся чемпионатом мира по футболу. Всего к чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта», — отметил чиновник.

По его словам, в течение ближайшего месяца будет получена документация о завершении работ по реконструкции Большой спортивной арены «Лужники», а в 2018 году введут в строй обновленный стадион «Динамо».