Старт продажи льготных авиабилетов в Хабаровске откладывается на неопределенный срок
Между тем пассажиры уже начали осаждать авиакассы.
Между тем пассажиры уже начали осаждать авиакассы.
Хабаровчане до сих пор не могут приобрести билеты по федеральной программе субсидирования региональных авиаперевозок — старт продаж задерживается по неизвестным причинам, сообщает портал «Губерния».
Информация об утверждении планируемого объема перевозок с Дальнего Востока в центральную часть России появилась на сайте Росавиации в пятницу, 10 марта. В сообщении говорилось, что по специальному тарифу планируется перевезти 447 тысяч пассажиров, а на реализацию программы из федерального бюджета выделено 2,9 млрд рублей. Также был приведен список авиакомпаний, участвующих в акции, и предельная величина тарифа.
В понедельник эта информация появилась в хабаровских СМИ. Тогда же в авиакассы и турагентства начали приходить желающие приобрести дешевые билеты.
«В новостях сказали, что все, вышло это субсидирование авиабилетов для молодежи до 23 лет и пенсионеров. Вчера начали наши бабульки звонить в авиакассы — им сказали, что билетов нет. Сегодня они поехали в кассу, где сообщили то же самое: субсидирование не вышло», — рассказала хабаровчанка Алена Богодухова.
Ситуацию прокомментировала директор регионального подразделения Российского союза туриндустрии на Дальнем Востоке Валентина Асеева.
«Росавиация просто написала о том, что планируется подписание документов, назвала перевозчиков, направления. У нас звонки [от пассажиров] с утра до вечера, все кассы и операторы стоят на ушах. Но ни на одном сайте авиаперевозчиков нет официальной информации о начале бронирования и продажи авиабилетов. Как касса может продавать билеты на то, чего нет в системе? По тарифам никто ничего не знает. Надо задать этот вопрос Росавиации, продаж еще нет», — уточнила Валентина Асеева.
Отметим, что обычно продажа билетов по программе субсидирования авиаперевозок начинается в феврале или марте.