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06:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Старт продажи льготных авиабилетов в Хабаровске откладывается на неопределенный срок

Между тем пассажиры уже начали осаждать авиакассы.

Источник: Reuters

Хабаровчане до сих пор не могут приобрести билеты по федеральной программе субсидирования региональных авиаперевозок — старт продаж задерживается по неизвестным причинам, сообщает портал «Губерния».

Информация об утверждении планируемого объема перевозок с Дальнего Востока в центральную часть России появилась на сайте Росавиации в пятницу, 10 марта. В сообщении говорилось, что по специальному тарифу планируется перевезти 447 тысяч пассажиров, а на реализацию программы из федерального бюджета выделено 2,9 млрд рублей. Также был приведен список авиакомпаний, участвующих в акции, и предельная величина тарифа.

В понедельник эта информация появилась в хабаровских СМИ. Тогда же в авиакассы и турагентства начали приходить желающие приобрести дешевые билеты.

«В новостях сказали, что все, вышло это субсидирование авиабилетов для молодежи до 23 лет и пенсионеров. Вчера начали наши бабульки звонить в авиакассы — им сказали, что билетов нет. Сегодня они поехали в кассу, где сообщили то же самое: субсидирование не вышло», — рассказала хабаровчанка Алена Богодухова.

Ситуацию прокомментировала директор регионального подразделения Российского союза туриндустрии на Дальнем Востоке Валентина Асеева.

«Росавиация просто написала о том, что планируется подписание документов, назвала перевозчиков, направления. У нас звонки [от пассажиров] с утра до вечера, все кассы и операторы стоят на ушах. Но ни на одном сайте авиаперевозчиков нет официальной информации о начале бронирования и продажи авиабилетов. Как касса может продавать билеты на то, чего нет в системе? По тарифам никто ничего не знает. Надо задать этот вопрос Росавиации, продаж еще нет», — уточнила Валентина Асеева.

Отметим, что обычно продажа билетов по программе субсидирования авиаперевозок начинается в феврале или марте.

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