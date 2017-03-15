Волейболист «Енисея» раскритиковал представителей лоукостера «Победа»

Волейболист «Енисея» Алексей Спиридонов эмоционально отреагировал на инцидент, произошедший на борту лоукостера «Победа». По данным СМИ, игрока волейбольного «Факела» Александра Кимерова сняли с рейса «Самара — Москва» из-за большого роста.

Спиридонов заступился за своего коллегу. Волейболист назвал действия представителей лоукостера «стыдом и позором», а также подверг критике пассажиров самолета.

«Только сейчас узнал об этом кошмарном коллапсе. Для авиакомпании это настоящий стыд и позор. Особенно меня возмутил следующий эпизод: когда четверо или пятеро полицейских выводили Александра из самолета, некоторые пассажиры стали ему вслед говорить какие-то гадости. Я бы на месте одноклубников Кимерова этим шакалам [лицо] разбил бы прямо на месте! Пускай уж и меня ссаживали бы тогда с рейса, но в такой ситуации надо поступать по-мужски», — рассказал Спиридонов телеканалу Life.

Курьезный инцидент произошел 12 марта, однако о нем стало известно только сейчас. Волейболист «Факела» Александр Кимеров не смог поместиться на своем кресле из-за большого роста (215 см). Спортсмен поменялся местами с другой пассажиркой, однако это не понравилось стюардессе, которая вернула его на место.

Спустя некоторое время бортпроводница пожаловалась командиру самолета, что ноги Кимерова мешают нормальному проходу. В итоге на место был вызван наряд полиции, который увел волейболиста. Вылет был задержан на 40 минут, а Кимеров отправился в Москву следующим рейсом.