Пользователи Сети возмутились хабаровской агитацией Алексея Навального

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Пользователей социальной сети ВКонтакте возмутила «реклама» известного в стране борца с коррупцией Алексея Навального, оставленная на стене одного из хабаровских жилых домов. Причиной для недовольства горожан стала надпись, оставленная на стене, которая походила больше на акт вандализма. Однако, некоторые пользователи Сети призывают не проводить параллели между деятельностью московского антикоррупционера и оставленной кем-то надписью на жилом доме в дальневосточной столице, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Информация о скандальной надписи появилась в группе «Типичный Хабаровск» в ВКонтакте. Автор фотографии высказал недовольство тем, что борцы с коррупцией агитируют с помощью свинства на стенах домов. Сам же дом располагается по улице Беломорская 65.

Однако мнение комментаторов было неоднозначным. Кто-то поддержал автора поста, заявив, что подобная «реклама» недопустима: «Коррупционеры на страже чистоты стен», «На самом деле лучше уж листовки клеить на доски объявлений у подъездов».

В противовес им звучало мнение о том, что подобные «граффити» не имеют прямого отношения к борцу с коррупцией, и оставлены они были другими людьми: «Такие рисунки точно не официальная агитационная реклама программы Навального», «Причем тут свинство?».

Но каково бы не было мнение пользователей Сети, но надпись уже есть, и это факт. Бороться с подобным настенным «творчеством» должны управляющие компании, и как сообщила пресс-секретарь УК «Региострой» Людмила Филипова, подобные проблемы решаются в течение всего нескольких дней.

— Заявлений, как в письменном, так и в устном виде к нам не поступало. Но для устранения подобных надписей, не обязательно наличие жалоб от жильцов. Каждый территорию участков обходят мастера, которые устраняют различные надписи на стенах домов. Так что обычно подобные проблемы решаются в течение нескольких дней, — сообщила Людмила Филипова.

Стоит отметить, что подобные проблемы возникали и ранее, только уже в совсем другом месте. В начале марта жильцов домов, расположенных на Вяземской улице, возмутила «подзаборная» агитация за Алексея Навального.