Губернатор Омской области вручил школьникам премии президента РФ

Губернатор Омской области Виктор Назаров вручил школьникам премии президента РФ. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Глава региона поздравлял победителей олимпиад и лауреатов премии президента страны.

«Вы — наша надежда и опора, ваши успехи — это престиж региона. Участвуя в различных олимпиадах и творческих конкурсах, вы получаете возможность показать себя и найти свой жизненный путь. Ваши знания и успех показывают, что всего можно и нужно добиваться трудолюбием и целеустремленностью. Наша задача — найти и поддержать как можно больше молодых талантов», — сказал Виктор Назаров.

На региональном этаже Всероссийской олимпиады школьников участвовало 1625 человека, 62 из них стали победителями. В скором времени они отправятся в разные регионы России для финального этапа.

«Олимпиада является социальным лифтом, обеспечивающим максимально эффективную социальную мобильность подрастающего поколения. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады действуют 4 года и дают право на поступление в образовательные организации высшего образования России по профилю предмета без вступительных испытаний», — отметила первый заместитель Министра образования области Татьяна Дернова.

Также в этот день студентам и школьникам региона вручили премии президента РФ и губернатора Омской области по итогам 2016 года. Лауреатами стали 62 омича. Чтобы победить, нужно было отличиться в мероприятиях научного, спортивного и творческого направлений.