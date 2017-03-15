Инфляция «съела» рост зарплат в Красноярском крае

В Красноярскстате рассказали о показателях уровня жизни населения края в 2016 году.

По официальным данным, в прошедшем году среднедушевой денежный доход жителя края составлял 27 708,5 рубля в месяц. По сравнению с 2015 годом это больше на 2,2%, но с учетом роста потребительских цен реальные денежные доходы населения сократились на 3,4%.

Средняя зарплата красноярцев в 2016 году выросла на 5,4% — до 38 361,3 рубля в месяц. Но опять же с учетом роста цен по сравнению с 2015 годом она уменьшилась на 0,4%.

В добывающих производствах средняя зарплата была в 2,3 раза больше общекраевого уровня, самой низкой остается заработная плата в текстильном и швейном производстве — 20,1% от среднекраевой. У бюджетников средняя заработная плата в 2016 году составляла 32 873 рубля, что на 1,7% больше, чем в 2015-м.

На 1 января 2017 года средний размер месячных пенсий в крае составил 18 330,6 рубля.

Величина прожиточного минимума одного жителя края в конце 2016 года составляла 10 821 рубль в месяц.