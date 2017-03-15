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07:21 (мск), источник: Zakon.kz

Алматинец сделал оригинальное предложение руки и сердца после принятия военной присяги

Трогательное видео, в котором парень предложил руку и сердце своей возлюбленной после принятия военной присяги, набирает просмотры в Сети.

Видео было снято в Алматы в Парке им. 28 гвардейцев — панфиловцев и его посмотрели уже более 130 тыс.человек, передает Zakon.kz.

На видео парень в военной форме встал на колено, подарил девушке кольцо и букет шикарных алых роз. Ну, а девушка, как и полагается, смущенно опустила глаза и приняла его предложение.

Как пишут комментаторы, романтики у нас еще остались. Хотя многие отметили, что армия — не детский сад, и даже были реплики о том, что нормальный мужик на колено не встанет перед женщиной….

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