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13:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Герои «Улицы Сезам» спародировали Терминатора, Форреста Гампа и Франкенштейна

Герои культовой детской передачи «Улица Сезам» спародировали реплики персонажей из списка самых значимых кинолент прошлого столетия, составленных Vanity Fair.

Ролик был опубликован 14 марта на YouTube-канале издания.

На видео Коржик, Элмо, Еник и граф фон Знак, в частности, изображают голоса Терминатора, Форреста Гампа, Франкенштейна и даже доктора Эмметта Брауна из трилогии «Назад в будущее».

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