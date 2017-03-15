Герои «Улицы Сезам» спародировали Терминатора, Форреста Гампа и Франкенштейна
Герои культовой детской передачи «Улица Сезам» спародировали реплики персонажей из списка самых значимых кинолент прошлого столетия, составленных Vanity Fair.
Герои культовой детской передачи «Улица Сезам» спародировали реплики персонажей из списка самых значимых кинолент прошлого столетия, составленных Vanity Fair.
Ролик был опубликован 14 марта на
На видео Коржик, Элмо, Еник и граф фон Знак, в частности, изображают голоса Терминатора, Форреста Гампа, Франкенштейна и даже доктора Эмметта Брауна из трилогии «Назад в будущее».