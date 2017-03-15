Водителей Приморья проверят на добросовестность в перевозке детей

21 марта в Приморском крае пройдут массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона. Акция проводится в целях напоминания автомобилистам о необходимости соблюдения правил перевозки детей, а также в целях профилактики аварий с участием детей и подростков.

Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории городов и районов Приморского края продолжает оставаться сложной. В январе-феврале 2017 года было зарегистрировано 45 ДТП с участием несовершеннолетних, из них 25 с участием детей-пассажиров. Один несовершеннолетний пассажир погиб, 34 — травмировано. В 8 таких авариях установлены нарушения правил перевозки детей и подростков.

По данным ГИБДД, с 1 января 2017 года выявлено порядка 3 тысяч нарушений в этой сфере. Это довольно тревожный показатель, особенно с учетом того, что наказание за нарушения правил перевозки несовершеннолетних существенно. Так, на сегодня штраф за несоблюдение требований перевозки детей и подростков составляет 3 тысячи рублей.

По мнению полицейских края, профилактическая операция, организованная в преддверии начала весенних каникул, станет очередным напоминанием для нерадивых автомобилистов.