Водителей Приморья проверят на добросовестность в перевозке детей
ГИБДД предупреждает о профилактической операции.
ГИБДД предупреждает о профилактической операции.
21 марта в Приморском крае пройдут массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Обстановка с детским
По данным ГИБДД, с 1 января 2017 года выявлено порядка 3 тысяч нарушений в этой сфере. Это довольно тревожный показатель, особенно с учетом того, что наказание за нарушения правил перевозки несовершеннолетних существенно. Так, на сегодня штраф за несоблюдение требований перевозки детей и подростков составляет 3 тысячи рублей.
По мнению полицейских края, профилактическая операция, организованная в преддверии начала весенних каникул, станет очередным напоминанием для нерадивых автомобилистов.
Контроль ДПС будет особенно пристальным возле образовательных учреждений, крупных