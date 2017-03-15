Прокуратура Омской области проверит, как сироты получают законное жилье

В частности, будут задеты вопросы качества строительства и ремонтных работ, а также сохранности закрепленного за детьми-сиротами жилья.

Прокуратура даст оценку действий органов опеки и попечительства, государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и исполнения законодательства в этом направлении. Также будет оценено состояние законности при предоставлении жилья.

Результаты проверки планируется рассмотреть на заседании коллегии прокуратуры Омской области.