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07:33 (мск), источник: СуперОмск

Прокуратура Омской области проверит, как сироты получают законное жилье

Надзорный орган организовал проверку исполнения законодательства о соблюдении жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В частности, будут задеты вопросы качества строительства и ремонтных работ, а также сохранности закрепленного за детьми-сиротами жилья.

Прокуратура даст оценку действий органов опеки и попечительства, государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и исполнения законодательства в этом направлении. Также будет оценено состояние законности при предоставлении жилья.

Результаты проверки планируется рассмотреть на заседании коллегии прокуратуры Омской области.

Напомним, Счетная палата РФ выявила, что детям-сиротам, проживающим в Омской области, практически невозможно получить жилье. В 2015 г. детям-сиротам предоставлено 311 жилых помещений (из которых 84,2% по решениям суда), обеспечено 7% имеющейся потребности (с учетом вынесенных судебных решений), по состоянию на 1 декабря 2016 г. предоставлено 242 жилых помещения (из которых 87,6% по решениям суда) или 5,7% потребности.

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