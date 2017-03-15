Прокуратура Омской области проверит, как сироты получают законное жилье
Надзорный орган организовал проверку исполнения законодательства о соблюдении жилищных прав
Надзорный орган организовал проверку исполнения законодательства о соблюдении жилищных прав
В частности, будут задеты вопросы качества строительства и ремонтных работ, а также сохранности закрепленного за
Прокуратура даст оценку действий органов опеки и попечительства, государственных организаций для
Результаты проверки планируется рассмотреть на заседании коллегии прокуратуры Омской области.
Напомним, Счетная палата РФ выявила, что