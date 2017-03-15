В МВД РК рассказали, кто не будет наказан за отсутствие регистрации
АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Граждан, проживающих в новостройках, которые не сданы в эксплуатацию, не будут привлекать к административной ответственности за отсутствие регистрации.
АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Граждан, проживающих в новостройках, которые не сданы в эксплуатацию, не будут привлекать к административной ответственности за отсутствие регистрации.
Как пояснил директор департамента государственного языка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев на своей странице в Facebook, при оформлении регистрации граждан по месту проживания возникли вопросы, связанные с новостройками, которые не сданы в эксплуатацию. Люди, проживающие в таких домах без правоустанавливающих документов, не имеют возможность зарегистрироваться.
«Учитывая это, нами совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции принято решение о неправомерности привлечения их к административной ответственности», — пояснил Садубаев.
Также, по его словам, временной регистрации не подлежат следующие категории граждан: дети, не достигшие 16 лет; граждане, имеющие нарушение здоровья и находящиеся в лечебных учреждениях; работающие вахтовым методом; военнослужащие срочной службы.
В Казахстане подписаны поправки в законодательство по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. В их число входит норма об обязательной регистрации граждан, которая коснется как арендодателей и арендаторов, так и граждан, проживающих без регистрации.