В МВД РК рассказали, кто не будет наказан за отсутствие регистрации

Как пояснил директор департамента государственного языка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев на своей странице в Facebook, при оформлении регистрации граждан по месту проживания возникли вопросы, связанные с новостройками, которые не сданы в эксплуатацию. Люди, проживающие в таких домах без правоустанавливающих документов, не имеют возможность зарегистрироваться.

«Учитывая это, нами совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции принято решение о неправомерности привлечения их к административной ответственности», — пояснил Садубаев.

Также, по его словам, временной регистрации не подлежат следующие категории граждан: дети, не достигшие 16 лет; граждане, имеющие нарушение здоровья и находящиеся в лечебных учреждениях; работающие вахтовым методом; военнослужащие срочной службы.

В Казахстане подписаны поправки в законодательство по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. В их число входит норма об обязательной регистрации граждан, которая коснется как арендодателей и арендаторов, так и граждан, проживающих без регистрации.