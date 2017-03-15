Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров поставил точку в вопросе санкций - ЕС проиграл - СМИ
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
В Москве погиб известный криминальный авторитет
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Москва дала Лукашенко две недели: Минску грозит Майдан – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
07:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

В МВД РК рассказали, кто не будет наказан за отсутствие регистрации

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Граждан, проживающих в новостройках, которые не сданы в эксплуатацию, не будут привлекать к административной ответственности за отсутствие регистрации.

Источник: Sputniknews.kz

Как пояснил директор департамента государственного языка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев на своей странице в Facebook, при оформлении регистрации граждан по месту проживания возникли вопросы, связанные с новостройками, которые не сданы в эксплуатацию. Люди, проживающие в таких домах без правоустанавливающих документов, не имеют возможность зарегистрироваться.

«Учитывая это, нами совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции принято решение о неправомерности привлечения их к административной ответственности», — пояснил Садубаев.

Также, по его словам, временной регистрации не подлежат следующие категории граждан: дети, не достигшие 16 лет; граждане, имеющие нарушение здоровья и находящиеся в лечебных учреждениях; работающие вахтовым методом; военнослужащие срочной службы.

В Казахстане подписаны поправки в законодательство по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. В их число входит норма об обязательной регистрации граждан, которая коснется как арендодателей и арендаторов, так и граждан, проживающих без регистрации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Легковой автомобиль перевернулся в Алматы
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ: Елизавета II одобрит законопроект о Brexit 16 марта
Правительство РФ поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
США намерены выделить Украине $54 миллиона для внедрения реформ
СМИ: США хотят обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo
МАК заявил о рекордном количестве авиапроисшествий в 2016 году
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь