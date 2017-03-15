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07:22 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области формируют списки для эвакуации людей перед паводком

В регионе также экстренно готовят больницы и формируют бригады медиков для оказания помощи пострадавшим из зон затопления.

Источник: РИА "Новости"

Омские власти готовятся к масштабному паводку. По прогнозам, паводок 2017 года будет обильным, так как запасы воды в снеге составляют 132 мм. Это на 259% выше нормы. В зоне подтоплений могут оказаться окраины Омска и сразу несколько районов области.

Особо тревожная ситуация сейчас складывается сейчас в Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском и Черлакском районах. В зоне подтоплений там могут оказаться почти 100 населенных пунктов. Из-за угрозы затоплений социальных объектов и жилых домов в регионе сейчас экстренно готовят медицинские учреждения и бригады медиков, готовых оперативно выезжать в пострадавшие районы.

По последним данным, для оказания массовой медицинской помощи сформированы 50 бригад «скорой помощи» в городе Омске и 52 бригады из числа сотрудников центральных районных больниц.

Кроме того, сформированы и 59 врачебно-сестринских бригад Центра медицины катастроф. В больницах региона готовы хоть завтра развернуть до тысячи коек для госпитализации пострадавших во время паводка. Персонал больниц приведен в режим повышенной готовности, проведен осмотр имеющегося оборудования и аварийных источников электроснабжения.

Одной из угроз в период подтоплений является распространение острых инфекционных заболеваний, поэтому уже сейчас формируются списки людей, проживающих в населенных пунктах, находящихся в потенциально опасной зоне.

Правительство Омской области:

 — С жителями, проживающими в труднодоступных населенных пунктах, проводится разъяснительная работа. В подразделениях лечебных учреждений создается месячный запас необходимых лекарственных препаратов. Подготовлены списки пациентов, нуждающихся в первоочередной эвакуации из мест подтопления.

Отметим, что первыми под эвакуацию попадают дети, женщины с большими сроками беременности и больные с тяжелыми хроническими заболеваниями. Для массовой эвакуации власти уже готовят пункты временного размещения людей.

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