В Омской области формируют списки для эвакуации людей перед паводком
В регионе также экстренно готовят больницы и формируют бригады медиков для оказания помощи пострадавшим из зон затопления.
В регионе также экстренно готовят больницы и формируют бригады медиков для оказания помощи пострадавшим из зон затопления.
Омские власти готовятся к масштабному паводку. По прогнозам, паводок 2017 года будет обильным, так как запасы воды в снеге составляют 132 мм. Это на 259% выше нормы. В зоне подтоплений могут оказаться окраины Омска и сразу несколько районов области.
Особо тревожная ситуация сейчас складывается сейчас в Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Седельниковском, Тарском, Тевризском,
По последним данным, для оказания массовой медицинской помощи сформированы 50 бригад «скорой помощи» в городе Омске и 52 бригады из числа сотрудников центральных районных больниц.
Кроме того, сформированы и 59
Одной из угроз в период подтоплений является распространение острых инфекционных заболеваний, поэтому уже сейчас формируются списки людей, проживающих в населенных пунктах, находящихся в потенциально опасной зоне.
Правительство Омской области:
— С жителями, проживающими в труднодоступных населенных пунктах, проводится разъяснительная работа. В подразделениях лечебных учреждений создается месячный запас необходимых лекарственных препаратов. Подготовлены списки пациентов, нуждающихся в первоочередной эвакуации из мест подтопления.
Отметим, что первыми под эвакуацию попадают дети, женщины с большими сроками беременности и больные с тяжелыми хроническими заболеваниями. Для массовой эвакуации власти уже готовят пункты временного размещения людей.