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09:47 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Электричку «Ростов — Лихая» отменят на три дня

В период с 24 по 26 марта будут отменены пригородные поезда, следующие из Лихой в Ростов-на-Дону и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Так, не будут ходить следующие электрички:

№ 6160 сообщением Лихая — Ростов, отправлением со станции Лихая в 8 часов 7 минут и прибытием в Ростов в 11 часов 45 минут.

№ 6156 сообщением Лихая — Ростов, отправлением со станции Лихая в 14 часов 47 минут и прибытием в Ростов в 19 часов 5 минут.

№ 6157 сообщением Ростов — Лихая, отправлением со станции Ростов в 7 часов 32 минуты и прибытием на станцию Лихая в 11 часов 44 минуты.

24 и 25 марта:

№ 6161 сообщением Ростов — Лихая, отправлением со станции Ростов в 16 часов 29 минут и прибытием на станцию Лихая в 20 часов 47 минут.

№ 6667 сообщением Ростов — Лихая, отправлением со станции Ростов в 18 часов 35 минут, прибытием на станцию Лихая в 21 час 58 минут.

25 и 26 марта:

№ 6164 сообщением Лихая — Ростов, отправлением со станции Лихая в 4 часа 36 минут, прибытием в Ростов в 8 часов 36 минут.

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