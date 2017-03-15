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07:45 (мск), источник: АиФ Иркутск

Работа над ошибками. Дороги Иркутска «отходят» от зимы

До настоящего тепла на дорогах города будут делать ямочный ремонт.

Одна из первых весенних проблем, которая показывает себя во всей «красе» с приходом тёплой погоды, это состояние городских дорог. Жалобы начинают сыпаться и от водителей, и от пешеходов. Дорожные службы Иркутска уже вышли на традиционные латания асфальтовых дыр.

Маленький сбой — большие проблемы.

Сейчас внимание городской власти привлекла дорога на улице Байкальской. В октябре прошлого года её участок от остановки «Диагностический центр» до развязки у плотины ГЭС решили для дополнительной защиты покрыть специальным слоем с особой битумно-мастичной технологией обработки. Покрытие на участке от Байкальского кольца до остановки «Лисиха» благополучно перезимовало, а вот дальше вплоть до кинотеатра Баргузин новый слой слез и обнажился старый асфальт со своими «болячками».

На проблемный участок выехал мэр Иркутска Дмитрий Бердников, чтобы на месте пообщаться с подрядчиками. Те объясняют, что покрытие по всей улице они укладывали неделю, а в последнюю ночь на заводе произошёл сбой программы. Как показала экспертиза, в состав смеси «не доложили» битума, вместо 5-процентного раствора получился 4-процентный. Но при укладке ничего не заметили, потому что «в темноте было плохо видно», оправдываются строители. Свою ошибку они увидели только через неделю, но переделывать не стали — побоялись наступающих холодов.

По словам сотрудников администрации Иркутска, строители не отказываются исполнять гарантийные обязательства. Теперь, как только минусовая температура отступит, им придётся исправить свои промахи почти на пяти тысячах квадратных метрах, причём за свой счёт. Работу нужно выполнить до 10 мая.

— Включайтесь в ремонт максимально быстро и уж постарайтесь на этот раз всё сделать качественно, — обратился к ним градоначальник. — Перед укладкой лучше сразу проверить в лаборатории состав смеси.

Своё мнение о действиях дорожников высказали специалисты из Иркутского испытательного центра, которые занимаются строительным контролем. Они считают, что на этом участке не только недостаточно битума, но и нерационально подобраны компоненты смеси. Например, не хватило щебёнки, чтобы все вещества покрытия «сцепились» и между собой, и с асфальтом. Ведь слой стёрся не из-за зимы и холодов, он начал разрушаться ещё во время строительного сезона.

«Охота» продолжается.

В 2017 году на ремонт иркутских дорог выделили около миллиарда рублей. К капитальным работам приступят, когда средняя температура поднимется выше восьми градусов со знаком «плюс». А пока «Иркутскавтодор» займётся ямочным ремонтом. Дыры сейчас выравнивают методом литого асфальта, его можно применять до минус пятнадцати градусов.

— Большая часть ямочного ремонта проходит ночью, чтобы не мешать движению на загруженных городских трассах, — отмечает начальник Департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска Михаил Малыхин. — После объявления акции «Охота на ямы» мы получили уже более ста заявок от горожан. Хочу сразу предупредить, что основное внимание обращаем на те улицы, по которым ходит общественный транспорт, на которых большой поток автомобилей и высокая скорость движения. Проезды внутри дворов начнут ремонтировать, когда наступит строительный сезон.

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