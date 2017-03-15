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07:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области 47,5 тыс. человек стали получать белую заплату вместо серой

Более 240 млн рублей дополнительно получил бюджет Иркутской области от налога на доходы физических лиц после легализации трудовых отношений с 47,5 тыс. человек в 2016 году.

Об этом 14 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра труда и занятости региона Наталью Воронцову. Глава ведомства отметила, что в Иркутской области проводится работа, направленная на легализацию заработной платы и трудовых отношений, а также снижения неформальной занятости. Во всех муниципальных образованиях созданы межведомственные рабочие группы по снижению теневой занятости, несколько раз в месяц проводится мониторинг результатов их работы.

«В минувшем году основное внимание было уделено легализации трудовых отношений в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Проведена работа с представителями 190 хозяйствующих субъектов. Нарушения трудового законодательства, выявленные в результате работы, были устранены. Кроме того, структурными подразделениями местных администраций вычисляют людей, которые проводят предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Иркутской области», — подчеркнула Наталья Воронцова.

Министр сообщила, что правительство региона в течение нескольких лет ведет работу по легализации неформальной занятости в регионе. Организована работа горячих телефонных линий по разъяснению негативных последствий выплаты теневой заработной платы. За год поступило более 760 обращений от граждан и работодателей. Всего в 2016 году проведено 750 мероприятий — это круглые столы, совещания с работодателями, ярмарки вакансий, в рамках которых рассматриваются вопросы неформальной занятости и легализации трудовых отношений. На этих мероприятиях 119 тыс. граждан получили консультации специалистов министерства труда и центров занятости Иркутской области, более 20 тысяч работодателей проинформированы о необходимости соблюдения трудового законодательства Российской Федерации.

На сайте министерства труда и занятости Иркутской области размещена анкета по выявлению лиц, с которыми не легализованы трудовые отношения. Заполнить анкету можно анонимно.

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