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07:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермские рэперы-полицейские снялись в телешоу Первого канала

Иван Ушаков и Артур Сагидуллин приняли участие в программе «Наедине со всеми».

Дуэт рэперов-полицейских из Перми «Дорожный PROсвет» принял участие в съёмках передачи «Наедине со всеми».

Стражи порядка Иван Ушаков (I-VAN) и Артур Сагидуллин (Артур Мэн) пообщались с телеведущей Юлией Меньшовой и спели в эфире Первого канала свой хит «Мой город» из только что вышедшего альбома «Дорожно-патрульная лирика». Выпуск можно будет посмотреть в 12.45 16 марта.

Напомним, дуэт «Дорожный PROсвет» появился в 2011 году. В апреле 2014 года их композиция «Притормози», записанная в рамках соцакции, стала популярной в соцсетях и получила множество положительных отзывов.

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