Пермские рэперы-полицейские снялись в телешоу Первого канала

Дуэт рэперов-полицейских из Перми «Дорожный PROсвет» принял участие в съёмках передачи «Наедине со всеми».

Стражи порядка Иван Ушаков (I-VAN) и Артур Сагидуллин (Артур Мэн) пообщались с телеведущей Юлией Меньшовой и спели в эфире Первого канала свой хит «Мой город» из только что вышедшего альбома «Дорожно-патрульная лирика». Выпуск можно будет посмотреть в 12.45 16 марта.