Пермские рэперы-полицейские снялись в телешоу Первого канала
Иван Ушаков и Артур Сагидуллин приняли участие в программе «Наедине со всеми».
Иван Ушаков и Артур Сагидуллин приняли участие в программе «Наедине со всеми».
Дуэт
Стражи порядка Иван Ушаков (I-VAN) и Артур Сагидуллин (Артур Мэн) пообщались с телеведущей Юлией Меньшовой и спели в эфире Первого канала свой хит «Мой город» из только что вышедшего альбома «Дорожно-патрульная лирика». Выпуск можно будет посмотреть в 12.45 16 марта.
Напомним, дуэт «Дорожный PROсвет» появился в 2011 году. В апреле 2014 года их композиция «Притормози», записанная в рамках соцакции, стала популярной в соцсетях и получила множество положительных отзывов.