На реках Уфы начали пилить лед: высота снега на 50% выше нормы

Процесс входит в план противопаводковых мероприятий. Бурение, распиловка и чернение льда вокруг уфимских рек — ежегодная работа столичных властей. Согласно данным специалистов Башгидромета РБ, уровень запаса воды в снежном покрове Белой превышен на 48%. Высота снега составляет около 102 см, что на 50% выше нормы. Но в мэрии убеждены, что паводок городские службы встретят во всеоружии.

В мэрии отмечают, что общая протяженность распила льда — 954 м, площадь чернения — 477 кв.м.

При этом процесс чернения льда является обязательным и представляет собой нанесение на поверхность древесного угля и песка. Это позволяет льду таять быстрее, чем обычно. Ранее мы писали о том, что в Уфе вскрылись реки. Традиционно, больше всего от половодья могут пострадать Ленинский и Демский районы Уфы.