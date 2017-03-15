Бензин вновь подорожал в Красноярске

Красноярские заправщики продолжают повышать цены на бензин — на этот раз ценники обновила сеть АЗС «Газпромнефть». Как рассказали Newslab.ru автомобилисты, на заправках сети цена двух популярных марок топлива выросла на 20 копеек.

Так, АИ-92 теперь отпускают за 34,05 руб. вместо прежних 33,85 руб. А АИ-95 стали продавать за 37,20 руб. При этом это все равно дешевле, чем на большинстве остальных заправок других городских сетей. Напомним, в последний раз «Газпромнефть», которая обычно дольше других сдерживает цены на бензин и поднимает их одной из последних, делала это в конце февраля — тоже на 20 копеек.

Напомним, начало марта в столице края также принесло повышение цен на бензин. В тот раз цены обновили сети «Магнат-РД» и «Красноярскнефтепродукт». Повышение стоимости отдельных видов топлива достигало 80 копеек.