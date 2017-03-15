Быть или не быть: проезд в хабаровских троллейбусах может стать дороже
Однако сейчас этот вопрос находится пока только на стадии обсуждения.
Однако сейчас этот вопрос находится пока только на стадии обсуждения.
Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.
Повышение проезда в троллейбусах до 23 рублей предвещают
Сообщение о том, что стоимость проезда в хабаровских тройлебусах вырастит с 20 марта до 23 рублей, появилось в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». По словам начальника «Трамвайно-троллейбусного управления», муниципальный транспорт действительно имеет права повысить проезд на 1 рубль. Однако насколько это будет целесообразно, пока неясно.
— Хабаровские перевозчики, насколько мне известно, на новую стоимость проезда пока еще не перешли. Если такой переход произойдет, тогда да, право поднять стоимость на 1 рубль у нас есть. Возможный максимум для нас — 23 рубля — определил непосредственно комитет по ценам и тарифам еще год назад. Но мы этим правом не пользовались, а оставались на той стоимости, которую установили все перевозчики. Второй немаловажный аспект: муниципальные автомобильные предприятия повышать предельную стоимость проезда не имеют права. Сейчас у них она составляет 22 рубля. На этом фоне нам приходится думать, есть ли смысл поднимать цену на один рубль или нет. Сейчас мы изучаем ситуацию, и вопрос пока остается открытым, — отметил Николай Илющенко.