Быть или не быть: проезд в хабаровских троллейбусах может стать дороже

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Повышение проезда в троллейбусах до 23 рублей предвещают интернет-пользователи в Хабаровске. Однако этот вопрос в настоящее время остается открытым, поэтому делать какие-то выводы пока еще рано, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

Сообщение о том, что стоимость проезда в хабаровских тройлебусах вырастит с 20 марта до 23 рублей, появилось в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». По словам начальника «Трамвайно-троллейбусного управления», муниципальный транспорт действительно имеет права повысить проезд на 1 рубль. Однако насколько это будет целесообразно, пока неясно.

— Хабаровские перевозчики, насколько мне известно, на новую стоимость проезда пока еще не перешли. Если такой переход произойдет, тогда да, право поднять стоимость на 1 рубль у нас есть. Возможный максимум для нас — 23 рубля — определил непосредственно комитет по ценам и тарифам еще год назад. Но мы этим правом не пользовались, а оставались на той стоимости, которую установили все перевозчики. Второй немаловажный аспект: муниципальные автомобильные предприятия повышать предельную стоимость проезда не имеют права. Сейчас у них она составляет 22 рубля. На этом фоне нам приходится думать, есть ли смысл поднимать цену на один рубль или нет. Сейчас мы изучаем ситуацию, и вопрос пока остается открытым, — отметил Николай Илющенко.