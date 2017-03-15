С начала года жертвами интернет-продавцов стали более 200 кубанцев

Покупатели интернет-рынка сейчас меньше всего защищены от мошенников. Бумага вместо телефона или просто товар ненадлежащего качества. С такими жалобами в краснодарский Роспортебнадзор только с начала года обратилось более двухсот жертв интернет-продавцов. Повысить доверие пользователей к такой удобной платформе, как интернет, должно законодательство торговых отношений. Его проработкой занимаются во всем мире. Но пока один из главных советов специалистов: помнить, что бесплатный сыр — только в мышеловке.

— Первое, на что нужно обратить внимание, это будет очень интересное предложение, очень низкая цена, привлекательное предложение, от которого трудно отказаться, — рассказала Елена Папихина, начальник консультационного центра для потребителей краевого Роспотребнадзора.