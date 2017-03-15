С начала года жертвами интернет-продавцов стали более 200 кубанцев
Всемирный день потребителя посвящен всемирной паутине. Дата отмечается 15 марта.
Всемирный день потребителя посвящен всемирной паутине. Дата отмечается 15 марта.
Покупатели
— Первое, на что нужно обратить внимание, это будет очень интересное предложение, очень низкая цена, привлекательное предложение, от которого трудно отказаться, — рассказала Елена Папихина, начальник консультационного центра для потребителей краевого Роспотребнадзора.