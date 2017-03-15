Названо наиболее загрязненное пестицидами растение

В одном из образцов, изученных в ходе исследования, было обнаружено 20 химикатов, используемых для борьбы с вредителями.

Другими лидерами по содержанию пестицидов оказались шпинат, нектарины и яблоки, почти все образцы этих плодов содержали следы как минимум одного химиката.

Другими лидерами по содержанию пестицидов оказались шпинат, нектарины и яблоки, почти все образцы этих плодов содержали следы как минимум одного химиката.

По данным EWG, около 70% из 48 видов наиболее распространенных продуктов растительного происхождения содержат следы одного и более пестицидов. В ходе исследования проанализировано 36 тыс. образцов продуктов, в которых было обнаружено 178 различных пестицидов. Следы пестицидов содержали в том числе мытые и некоторые очищенные овощи и фрукты.

В «грязную дюжину» также попали персики, груши, черешня, виноград, сельдерей, помидоры, сладкий перец и картофель, передает «Вокруг света».

«Даже низкий уровень содержания пестицидов может быть опасен для детей, поэтому мы рекомендуем родителям внимательнее относиться к выбору и обработке овощей и фруктов», — прокомментировал ситуацию Филип Лэндриген (Philip Landrigan) из медицинской школы при комплексе Маунт-Синай в Нью-Йорке, США.

EWG также составила список «чистых» продуктов, содержание пестицидов в которых наименее вероятно. В него попали кукуруза, авокадо, ананасы, капуста, лук, замороженный душистый горошек, папайя, спаржа, манго, баклажаны, дыня, киви, цветная капуста и грейпфруты.

По данным Всемирной организацией здравоохранения, пестициды являются потенциально токсичными для человека и могут негативно влиять на репродуктивную, иммунную и нервную системы.