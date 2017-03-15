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09:23 (мск), источник: Моя Планета

Названо наиболее загрязненное пестицидами растение

Клубника оказалась первой в списке растений, наиболее загрязненных пестицидами, сообщается в ежегодном докладе некоммерческой организации Environmental Working Group.

Источник: РИА "Новости"

В одном из образцов, изученных в ходе исследования, было обнаружено 20 химикатов, используемых для борьбы с вредителями.

Другими лидерами по содержанию пестицидов оказались шпинат, нектарины и яблоки, почти все образцы этих плодов содержали следы как минимум одного химиката.

В «грязную дюжину» также попали персики, груши, черешня, виноград, сельдерей, помидоры, сладкий перец и картофель, передает «Вокруг света».

По данным EWG, около 70% из 48 видов наиболее распространенных продуктов растительного происхождения содержат следы одного и более пестицидов. В ходе исследования проанализировано 36 тыс. образцов продуктов, в которых было обнаружено 178 различных пестицидов. Следы пестицидов содержали в том числе мытые и некоторые очищенные овощи и фрукты.

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«Даже низкий уровень содержания пестицидов может быть опасен для детей, поэтому мы рекомендуем родителям внимательнее относиться к выбору и обработке овощей и фруктов», — прокомментировал ситуацию Филип Лэндриген (Philip Landrigan) из медицинской школы при комплексе Маунт-Синай в Нью-Йорке, США.

EWG также составила список «чистых» продуктов, содержание пестицидов в которых наименее вероятно. В него попали кукуруза, авокадо, ананасы, капуста, лук, замороженный душистый горошек, папайя, спаржа, манго, баклажаны, дыня, киви, цветная капуста и грейпфруты.

По данным Всемирной организацией здравоохранения, пестициды являются потенциально токсичными для человека и могут негативно влиять на репродуктивную, иммунную и нервную системы.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Вот и выбирай : либо ГМО , либо пестициды . ОТ чего желаешь загнуться ?
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