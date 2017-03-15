Госинспекторы из Хабаровского края установили фотоловушки в китайской провинции

Всего в Китай съездили две российские команды, в состав которых также вошли специалисты департамента охотничьего хозяйства Приморского края.

Специалисты из России на внеконкурсной основе приняли участие в соревнованиях рейнджеров. Такой формат был выбран из-за того, что теоретическая часть состязаний предполагала знание китайского природоохранного законодательства. Дальневосточные госинспекторы выполнили ряд практических заданий. Так, они прошли маршрут в 8,5 километров. Специалисты искали условные ловушки браконьеров.

«Приходилось прочесывать лес по колено в снегу, причем не простой снег, а плотный наст. Видимо, китайские коллеги решили нас проверить на выносливость. Ленты разместили давно и никаких следов не осталось, поэтому пришлось побегать», — рассказал руководитель филиала «Большехехцирский» Константин Шайдуров.

Также специалисты установили фотоловушки и сымитировали перед ними проход тигра. От своих коллег из Китая российские госинспекторы получили дипломы и памятный подарок.