В Самаре дублирующий участок коллектора Волжского склона готов на 75%
Новый коллектор разгрузит работу построенного около 40 лет назад бетонного коллектора, который требует реконструкции.
Новый коллектор разгрузит работу построенного около 40 лет назад бетонного коллектора, который требует реконструкции.
Дублирующий участок коллектора Волжского склона от улицы Советской Армии до камеры в районе улицы Осипенко и Лесной, который строится в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, готов на 75%, сообщает правительство Самарской области.
Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона не только позволит получить дополнительные мощности, которые будут задействованы на объекты ЧМ-2018 года, но и разгрузит работу уже существующего основного коллектора. Построенный около 40 лет назад, бетонный коллектор требует реконструкции. Новый коллектор строится с использованием стеклопластиковых труб, гарантийный срок службы которых — 50 лет.
По словам министра строительства Александра Баландина строительство дублирующей ветки коллектора это давно назревшая необходимость, так как успешное развитие любого города невозможно без совершенствования его инженерной инфраструктуры, своевременного и качественного её обновления.
Говоря о ходе строительства директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» Реналь Мязитов пояснил, что завершить работы по прокладке труб планируется до конца апреля, к июлю планируется завершить строительство смотровых колодцев, провести испытание и осуществить подготовку объекта к эксплуатации. Строительство осуществляется открытым, и закрытым способом. Закрытый способ ведется с помощью проходческих щитов, размещаемых в специальных оборудованных котлованах, что позволяет в сжатые сроки и с минимальными неудобствами для окружающих прокладывать до десяти метров трубы в сутки. Обустройство самого котлована в среднем занимает 15−20 дней.
Строительство производится в два этапа. Первый этап — начало строительства с улицы Лесной до 28 камеры, расположенной на улице Больничный овраг. Второй этап — строительство от 28 камеры до улицы Советской Армии.
Объект должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре 2017 года.