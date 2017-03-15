В Самаре дублирующий участок коллектора Волжского склона готов на 75%

Дублирующий участок коллектора Волжского склона от улицы Советской Армии до камеры в районе улицы Осипенко и Лесной, который строится в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, готов на 75%, сообщает правительство Самарской области.

Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона не только позволит получить дополнительные мощности, которые будут задействованы на объекты ЧМ-2018 года, но и разгрузит работу уже существующего основного коллектора. Построенный около 40 лет назад, бетонный коллектор требует реконструкции. Новый коллектор строится с использованием стеклопластиковых труб, гарантийный срок службы которых — 50 лет.

По словам министра строительства Александра Баландина строительство дублирующей ветки коллектора это давно назревшая необходимость, так как успешное развитие любого города невозможно без совершенствования его инженерной инфраструктуры, своевременного и качественного её обновления.

Говоря о ходе строительства директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» Реналь Мязитов пояснил, что завершить работы по прокладке труб планируется до конца апреля, к июлю планируется завершить строительство смотровых колодцев, провести испытание и осуществить подготовку объекта к эксплуатации. Строительство осуществляется открытым, и закрытым способом. Закрытый способ ведется с помощью проходческих щитов, размещаемых в специальных оборудованных котлованах, что позволяет в сжатые сроки и с минимальными неудобствами для окружающих прокладывать до десяти метров трубы в сутки. Обустройство самого котлована в среднем занимает 15−20 дней.

Строительство производится в два этапа. Первый этап — начало строительства с улицы Лесной до 28 камеры, расположенной на улице Больничный овраг. Второй этап — строительство от 28 камеры до улицы Советской Армии.

Объект должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре 2017 года.