Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

Новые лестницы и подпорные стены возведут возле Владивостокского цирка. Благоустроить прилегающую территорию поручил губернатор Приморья Владимир Миклушевский по итогам рабочего визита на объект сегодня, 15 марта. По решению главы региона эти работы софинансируют из краевого бюджета, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Глава региона проинспектировал ход капитального ремонта одного из важнейших учреждений культуры края. Как доложил руководитель компании-подрядчика Александр Ходнев, на сегодняшний день на объекте полностью завершены общестроительные работы, и строители уже приступили к чистовой отделке помещений.

«Дизайнерская отделка уже ведется в кассовом зале, чистовая — в подсобных помещениях на всех отметках. В главном зале цирка приступили к монтажу архитектурной акустики и устройству шумоизоляции. Выставлены строительные леса, ведется выставка подсистемы и обработка стен. Предварительно все поверхности покрыты антигрибковым составом и огнеупорным покрытием. В здании монтируется самая большая в Приморье вентиляционная камера, объемом 65 тысяч кубов в час. Через вентиляционную систему в том числе будет осуществляться подача отопления в холодный период», — сообщил он.

Также на объекте выполнен монтаж магистралей внутренних инженерных сетей, системы наружного освещения, установлено новое электрическое оборудование. Завершаются работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации и пристройки эвакуационных лестниц, монтажу системы вентиляции и дымоудаления и системы автоматического водяного пожаротушения, добавил Александр Ходнев. В ремонтных работах задействовано более 250 человек.

По итогам осмотра площадок цирка губернатор Приморья подчеркнул, выполнен большой объем работ, теперь особое внимание необходимо уделить деталям. Владимир Миклушевский поручил жестко соблюдать заявленные сроки ремонтных работ и взять на контроль поставку светового и звукового оборудования.

«Открытия Владивостокского цирка с нетерпением ждут приморцы, я буду продолжать лично контролировать ход работ, они должны быть завершены в срок», — акцентировал глава региона.

Особое внимание Владимир Миклушевский обратил на обустройство прилегающей к цирку территории. По словам представителей Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края, согласно проекту, подрядчик должен выполнить благоустройство только в границах объекта, приводить в порядок территорию за ограждением — полномочия муниципалитета.

Губернатор края поручил администрации Владивостока разработать проект комплексного благоустройства территории, начиная с улицы Светланской.

«Необходимо сделать новые лестницы и подпорные стены, установить новое ограждение и асфальтовое покрытие, провести озеленение территории. Мы готовы профинансировать эти работы из краевого бюджета, при условии, что 20% расходов возьмет на себя муниципалитет. Благоустройство — важная часть проекта, неухоженный вид городской улицы не должен портить общее впечатление будущих посетителей цирка и гостей края», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, за минувший год Владивостокский цирк обновил фасад и радует приморцев новым обликом. Строители уложили 5842 кв. метра новой кровли, более двух тысяч квадратов витражей, почти восемь тысяч квадратов керамогранита на фасаде, 114 новых оконных блоков, более семи тысяч метров новых труб, залили более четырех тысяч черновых полов, установили почти 300 тонн арматуры и металлических конструкций, запустили новый индивидуальный тепловой пункт. В зрительном зале установили ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел. Основные работы теперь кипят внутри, завершить капитальный ремонт цирка планируется до конца этого года.