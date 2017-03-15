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08:27 (мск), источник: СуперОмск

МЧС о новых жалобах на запах в Омске: предельных концентраций вредных веществ не обнаружено

В региональном МЧС прокомментировали очередные жалобы горожан на сильный запах.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, о неприятном запахе сообщили накануне жители Левого берега и Нефтяников. Для выявления причины зловония специалисты Центра по мониторингу окружающей среды (ЦМС) и Роспотребнадзора провели отборы воздуха на содержание в нем метана, формальдегида, сероводорода, метина и этилмеркаптана.

«Для забора и анализа проб воздуха было задействовано 2 передвижные лаборатории, 7 стационарных постов от “Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 4 стационарных поста автоматизированной системы контроля химической обстановки Главного управления МС России по Омской области, расположенной в северной промышленной зоне города Омска», — сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В результате экспресс-анализа предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено.

Напомним, в минувшую пятницу город окутало едкое зловоние, хотя первые сообщения о запахе газа в Омске начали поступать еще 8 и 9 марта. Под вечер силовики назвали причину зловония по всему городу. Было установлено, что едкий неприятный запах произошел из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого превышена в 400 раз. Данное вещество является добавкой к природному газу, не имеющему запаха, и используется в промышленном производстве.

Сейчас контролирующие органы проводят проверку по крупным промышленным предприятиям города в поисках источника запаха.

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