В Казани на два месяца закроется проезжая часть улицы Марджани
В Казани с 15 марта полностью закроется проезжая часть улицы Марджани, на участке от дома № 2 до дома № 6. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.
В Казани с 15 марта полностью закроется проезжая часть улицы Марджани, на участке от дома № 2 до дома № 6. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.
— Закрытие связано с работами по ремонту самотечного коллектора, — говорится в сообщении.
Ограничение продлится до 15 мая.
В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.