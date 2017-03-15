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10:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Руководители администрации Ростова проведут встречи с жителями города

16 марта руководители администрации Ростова-на-Дону проведут встречи с жителями нескольких районов города.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так, вопросы экономики обсудят в Октябрьском районе (проспект Ленина, 44) в 15 часов. В Ленинском районе на территории гимназии № 35 (Соборный, 1) поговорят о строительстве и архитектуре. В Кировском районе встреча информационной группы состоится в местной администрации (Серафимовича, 86), начало в 12 часов.

В Пролетарском районе в Центре внешкольной работы (1-я Майская, 34) в 15 часов состоится обсуждение вопросов культуры. С жителями Ворошиловского района пообщаются о вопросах транспорта и дорожного хозяйства в 16 часов по адресу: бульвар Комарова, 28/5).

Жители Железнодорожного района обсудят вопросы сферы ЖКХ в 16 часов в Донской реальной гимназии № 62 (Крупской, 43). В Первомайском районе поднимут вопросы соцсферы, собравшись в Центре социального обслуживания населения (Киргизская, 12) в 16 часов. Информационная встреча в Советском районе, на которой обсудят вопросы образования, состоится в школе № 61 (2-я Краснодарская, 84/2) в 16 часов.

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