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09:25 (мск), источник: Publika.md

В этом году капитально отремонтируют пять лицеев и одну гимназию

Пяти лицеям и одной гимназии в шести районах страны выделят средства на капитальный ремонт. На эти цели правительство предусмотрело сто миллионов леев.

Источник: Publika.md

Деньги в виде кредита предоставил Всемирный банк в рамках проекта «Реформа в образовании». Документ обсудят сегодня за заседании кабмина.

Больше всего денег, почти 25 миллионов леев, получит лицей села Сэлкуца Кэушанского района. Чуть меньше, примерно по 20 миллионов леев выделят лицеям в селе Сипотены Кэлэрашского района и в селе Яргара Леовского района.

Почти по 18 миллионов леев перечислят школам в коммуне Готешты Кантемирского района и в городе Костешты Рышканского района. Гимназия коммуны Вэрзэрешты Ниспоренского района получит на проведение капремонта чуть больше 12 миллионов леев.

Проекты по обновлению учебных заведений будут проводить местные администрации под контролем министерства просвещения. Ремонт включит в себя замену электросетей, водопровода и канализации, строительство котельных и очистных сооружений. В прошлом году в стране отремонтировали свыше 1300 школ. Из госбюджета потратили примерно 200 миллионов леев.

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