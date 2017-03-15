17 марта в Крыму — День бесплатной правовой помощи
17 марта в Крыму, едва ли не во всех городах полуострова, юристы будут консультировать крымчан по интересующим их вопросам.
17 марта в Крыму, едва ли не во всех городах полуострова, юристы будут консультировать крымчан по интересующим их вопросам.
Естественно, связанным с законодательством и применением его норм в тех или иных жизненных ситуациях. День бесплатной правовой помощи гражданам состоится на базах территориальных прокуратур.
Адреса приемных: Симферополь — ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 28, здание Министерства юстиции Республики Крым;.
Алушта — ул. Ленина, 44, здание прокуратуры г. Алушты;.
Армянск — 1 мкр, ул. Ген. Васильева, 1, прокуратура г. Армянска;.
Евпатория — ул. Гоголя, 5/8, здание прокуратуры г. Евпатории;.
Ялта — ул. Кирова, 18, здание прокуратуры г. Ялты;.
Керчь — ул. Советская, 12, здание прокуратуры г. Керчи;.
Судак — ул. Яблоневая, 10, здание прокуратуры г. Судака;.
Феодосия — ул. Украинская, 5, здание прокуратуры г. Феодосии;.
Бахчисарай — ул. Кооперативная, 4-а, здание прокуратуры Бахчисарайского района;.
Белогорск — ул. Шевченко, 19-а, прокуратура Белогорского района;.
Джанкой — ул. Калинина, 17, Джанкойская межрайонная прокуратура;.
Саки — ул. Ленина, 34, здание Сакской межрайонной прокуратуры;.
Кировский район — ул. Р. Люксембург, 45, здание прокуратуры Кировского района;.
Нижнегорский район — ул. Школьная, 8-а, здание прокуратуры Нижнегорского района;.
Ленинский район — ул. Геологическая, 17, здание прокуратуры Ленинского района;.
Советский район — пер. Коммунальный, 7, здание прокуратуры Советского района. Время работы специалистов с 9 часов утра до 16.30.