17 марта в Крыму — День бесплатной правовой помощи

Естественно, связанным с законодательством и применением его норм в тех или иных жизненных ситуациях. День бесплатной правовой помощи гражданам состоится на базах территориальных прокуратур.

Адреса приемных: Симферополь — ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 28, здание Министерства юстиции Республики Крым;.

Алушта — ул. Ленина, 44, здание прокуратуры г. Алушты;.

Армянск — 1 мкр, ул. Ген. Васильева, 1, прокуратура г. Армянска;.

Евпатория — ул. Гоголя, 5/8, здание прокуратуры г. Евпатории;.

Ялта — ул. Кирова, 18, здание прокуратуры г. Ялты;.

Керчь — ул. Советская, 12, здание прокуратуры г. Керчи;.

Судак — ул. Яблоневая, 10, здание прокуратуры г. Судака;.

Феодосия — ул. Украинская, 5, здание прокуратуры г. Феодосии;.

Бахчисарай — ул. Кооперативная, 4-а, здание прокуратуры Бахчисарайского района;.

Белогорск — ул. Шевченко, 19-а, прокуратура Белогорского района;.

Джанкой — ул. Калинина, 17, Джанкойская межрайонная прокуратура;.

Саки — ул. Ленина, 34, здание Сакской межрайонной прокуратуры;.

Кировский район — ул. Р. Люксембург, 45, здание прокуратуры Кировского района;.

Нижнегорский район — ул. Школьная, 8-а, здание прокуратуры Нижнегорского района;.

Ленинский район — ул. Геологическая, 17, здание прокуратуры Ленинского района;.

Советский район — пер. Коммунальный, 7, здание прокуратуры Советского района. Время работы специалистов с 9 часов утра до 16.30.