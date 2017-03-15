Госавтоинспекция проведет в Волгограде рейд «Тонировка» 15 марта

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городского ГУ МВД, полицейские будут в целях профилактики массово останавливать автомобили нарядом ДПС.

Напомним, что по закону за управление авто, на котором установлены стекла, в том числе покрытые пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.