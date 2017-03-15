Госавтоинспекция проведет в Волгограде рейд «Тонировка» 15 марта
Сотрудники ГИБДД 15 марта проведут на территории всего Волгограда рейд «Тонировка».
Сотрудники ГИБДД 15 марта проведут на территории всего Волгограда рейд «Тонировка».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, что по закону за управление авто, на котором установлены стекла, в том числе покрытые пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.