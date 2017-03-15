В Нижнем проверят работу новой ливневки на улице Лысогорской
Регулярно подтопляемая территория у Гребного канала была благоустроена.
Регулярно подтопляемая территория у Гребного канала была благоустроена.
Работу новой ливневой канализации на улице Лысогорской в Нижнем Новгороде проверят специалисты, сообщает городская администрация.
15 марта исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Миронов проведет выездное совещание по вопросам состояния инженерных коммуникаций на улице, соединяющей Родионова и Гребной канал. Ежегодно участок близ завода «Вектор» затапливало. После сильных дождей на дороге образовывалась большая лужа.
Исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района Александр Вовненко доложит, какие меры были предприняты, чтобы избежать подобной ситуации этой весной.