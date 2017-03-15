Красноярский суд запретил сайты с рецептом «коктейля Молотова»

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили пять страниц пользователей соцсети «ВКонтакте», где была размещена информация, содержащая описание процесса изготовления взрывчатого вещества, известного как «коктейль Молотова». Еще один пользователь опубликовал на своей странице «подробную инструкцию о способах применения холодного оружия с целью совершения убийства человека», рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Широкое распространение такой информации в сети интернет создает угрозу совершения особо опасных преступлений террористического характера», — считают в правоохранительных органах.