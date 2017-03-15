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10:02 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский суд запретил сайты с рецептом «коктейля Молотова»

По иску прокуратуры Центральный районный суд Красноярска постановил заблокировать доступ к шести сайтам, содержащим рецепт изготовления взрывчатых веществ и инструкцию об использовании холодного оружия для убийства людей.

Источник: AP 2017

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили пять страниц пользователей соцсети «ВКонтакте», где была размещена информация, содержащая описание процесса изготовления взрывчатого вещества, известного как «коктейль Молотова». Еще один пользователь опубликовал на своей странице «подробную инструкцию о способах применения холодного оружия с целью совершения убийства человека», рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Широкое распространение такой информации в сети интернет создает угрозу совершения особо опасных преступлений террористического характера», — считают в правоохранительных органах.

Прокуратура подала иск о признании этой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Центральный районный суд Красноярска требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение суда будет направлено в Енисейское управление Роскомнадзора для включения электронных адресов сайтов в реестр доменных имен запрещенной информации, и интернет-провайдеры будут обязаны ограничить к ним доступ.

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