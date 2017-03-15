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09:24 (мск), источник: Uralpress.ru

В девяти городах Челябинской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В девяти муниципальных образованиях Челябинской области сохраняется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, превышения пороговых показателей не зарегистрировано.

В Челябинской области за прошедшую неделю зарегистрировано 22 тысячи 365 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 9 случаев гриппа. При снижении заболеваемости по всем возрастным группам на 21%, уровень ниже эпидемического порога на 24%.

В Челябинске за неделю зарегистрирован 10 тысяч 971 случай ОРВИ. Уровень заболеваемости ниже порогового на 3,4%. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 1 классе Челябинска.

Несмотря на неэпидемический уровень заболеваемости, в области сохраняется активная циркуляция возбудителей ОРВИ, в том числе гриппа. В связи с продолжающейся регистрацией осложненных форм, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области призывает граждан в случае заболевания незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

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