В девяти городах Челябинской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Челябинской области за прошедшую неделю зарегистрировано 22 тысячи 365 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 9 случаев гриппа. При снижении заболеваемости по всем возрастным группам на 21%, уровень ниже эпидемического порога на 24%.

В Челябинске за неделю зарегистрирован 10 тысяч 971 случай ОРВИ. Уровень заболеваемости ниже порогового на 3,4%. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 1 классе Челябинска.

Несмотря на неэпидемический уровень заболеваемости, в области сохраняется активная циркуляция возбудителей ОРВИ, в том числе гриппа. В связи с продолжающейся регистрацией осложненных форм, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области призывает граждан в случае заболевания незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.