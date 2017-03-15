Опорный университет и правительство края подписали план сотрудничества
Предполагается создание на базе вуза Центра компетенций и студенческого
Предполагается создание на базе вуза Центра компетенций и студенческого
Ректор СибГАУ — опорного университета Красноярского края Игорь Ковалев и заместитель председателя регионального правительства Наталья Рязанцева подписали план мероприятий (дорожную карту) по взаимодействию отраслевых министерств и ведомств региона с университетом на 2017−2019 годы.
Дорожная карта предполагает реализацию до 2019 года 32 проектов, направленных на модернизацию образовательного процесса в СибГАУ, развитие
Разработанная дорожная карта предполагает взаимодействие СибГАУ с агентством науки и инновационного развития края и инновационной инфраструктурой региона, направленное на создание на базе вуза Центра компетенций Национальной технологической инициативы и студенческого
В рамках реализации плана взаимодействия СибГАУ совместно с министерством лесного хозяйства организуют целевое обучение студентов по профильным направлениям для предприятий лесной отрасли края. Кроме того, особое внимание будет уделено мероприятиям, направленным на повышение научной активности студентов и молодых ученых для развития технологий лесопромышленного комплекса.
Вуз и агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития региона в течение 2017−2019 годов будут осуществлять подготовку и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежных движений, выявление и сопровождение талантливой молодёжи региона. Кроме того, планируется создать молодежное кадровое агентство СибГАУ для организации стажировок студентов на ведущих предприятиях региона, а также развивать профессиональные компетенции обучаемых.
Также СибГАУ и министерство культуры совместно проведут серию выставок, лекций и
«Реализация плана взаимодействия Правительства края и СибГАУ — опорного вуза региона позволит вывести на качественно новый уровень межведомственное взаимодействие для развития университета, а также обеспечить устойчивый спрос на образовательные программы, научные исследования и разработки вуза со стороны ведомств, работодателей, наукоёмких компаний, абитуриентов и их родителей, — отметила Наталья Рязанцева. — Реализация разработанного плана действий позволит повысить роль вуза в