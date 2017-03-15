Опорный университет и правительство края подписали план сотрудничества

Ректор СибГАУ — опорного университета Красноярского края Игорь Ковалев и заместитель председателя регионального правительства Наталья Рязанцева подписали план мероприятий (дорожную карту) по взаимодействию отраслевых министерств и ведомств региона с университетом на 2017−2019 годы.

Дорожная карта предполагает реализацию до 2019 года 32 проектов, направленных на модернизацию образовательного процесса в СибГАУ, развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности, усиление взаимодействия с высокотехнологичными предприятиями, повышение привлекательности университета, а также мероприятия по другим направлениям. План взаимодействия правительства региона и СибГАУ разработан по поручению губернатора Красноярского края Виктора Толоконского.

Разработанная дорожная карта предполагает взаимодействие СибГАУ с агентством науки и инновационного развития края и инновационной инфраструктурой региона, направленное на создание на базе вуза Центра компетенций Национальной технологической инициативы и студенческого бизнес-инкубатора для реализации акселерационных программ и формирования стартапов. Кроме того, университет примет участие в формировании исследовательских и технологических консорциумов в рамках реализации приоритетного проекта региона по развитию инновационного кластера «Технополис «Енисей», а также в создании детского технопарка «Кванториум» и других инициативах.

В рамках реализации плана взаимодействия СибГАУ совместно с министерством лесного хозяйства организуют целевое обучение студентов по профильным направлениям для предприятий лесной отрасли края. Кроме того, особое внимание будет уделено мероприятиям, направленным на повышение научной активности студентов и молодых ученых для развития технологий лесопромышленного комплекса.

Вуз и агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития региона в течение 2017−2019 годов будут осуществлять подготовку и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежных движений, выявление и сопровождение талантливой молодёжи региона. Кроме того, планируется создать молодежное кадровое агентство СибГАУ для организации стажировок студентов на ведущих предприятиях региона, а также развивать профессиональные компетенции обучаемых.

Также СибГАУ и министерство культуры совместно проведут серию выставок, лекций и мастер-классов на базе музеев и библиотек региона, посвященных инженерно-техническим и гуманитарным направлениям подготовки.