Именем Дерсу Узала приморцы предлагают назвать третий краевой самолет

К настоящему времени свой голос за одного из знаменитых представителей региона, путешественников — исследователей Приморья и Дальнего Востока отдали 573 человека.

Почти половина участников опроса предпочли, чтобы третье краевое воздушное судно носило имя охотника, следопыта, проводника и участника экспедиций Владимира Арсеньева — Дерсу Узала.

На втором месте по популярности — имя Анны Щетининой, первой в мире женщины-капитана дальнего плавания, за данный вариант проголосовало 58 человек. Почти столько же голосов приморцев в пользу Марка Решетникова — первого пограничника советского Приморья.

Всего на голосование, которое продлится до 31 марта, выставлено 17 имен. Это Семен Дежнев, Федор Буссе, Федор Конюхов, Михаил Венюков, Михаил Жданко, Алексей Окладников, Иван Надаров, Алексей Будищев, Фридольф Гек, Николай Муравьев-Амурский, Виктор Ломакин, Александр Фадеев, Сергей Лазо и Петр Казакевич. Половину из них предложило Приморское краевое отделение Русского географического общества — Общество изучения Амурского края, еще часть прислали сами жители региона.

Напомним, принять участие в опросе могут все желающие. Поручение объявить открытое голосование дал Губернатор края Владимир Миклушевский.

Имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации в Приморье, также выбирали жители — в голосовании приняли участие около пяти тысяч человек. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля. Название нанесены на борт каждого самолета на русском и английском языках.