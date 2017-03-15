На одном из красноярских рынков изъяли 7,5 килограммов черной икры

Красноярские полицейские пресекли незаконную продажу 7,5 килограммов черной икры на одном из рынков в Центральном районе.

Предприниматели реализовывали деликатес без соответствующих документов. Помимо икры было изъято свыше 85 кг рыб осетровых пород (стерляди и осетра) и 11 кг сибирского тайменя. Предварительная стоимость изъятого составляет более 300 тысяч рублей. П.

Сейчас вся продукция передана на ответственное хранение в ветеринарную организацию, а также направлена на исследование в Енисейское территориальное управление федерального агентства по рыболовству. По факту незаконной реализации водных биологических ресурсов проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.