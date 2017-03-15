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09:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мемориальную доску установили на доме в Иркутске, где жил Валентин Распутин

В Иркутске 15 марта 2017 года, в 80-ый день рождения Валентина Распутина, как и по всей России, проходят мероприятия, посвящённые его памяти.

В городе состоится около 40 различных мероприятий, связанных с этой датой. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, депутатский корпус практически в полном составе под руководством председателя ЗС Сергея Брилки принял участие в торжественных мероприятиях.

Утром в Знаменском соборе прошла панихида и возложение цветов на могилу Валентина Распутина. Напомним, писатель ушел из жизни в 2015 году накануне своего дня рождения. Среди участников церемонии были родственники Распутина и те, кто знал его лично, представители власти и творческих кругов области, почетные граждане города.

Затем состоялось открытие мемориальной доски на доме № 65 по улице 5-ой Армии в Иркутске, где с 1979 года жил Валентин Григорьевич. Выступая перед собравшимися, Сергей Брилка отметил: «Это был очень глубокий человек, которого было приятно слушать — не просто беседу вести, а слушать. Он говорил неторопливо, глубоко, немногословно, но всегда в его речи была очень важная мысль. Мы все понимаем, это мировая величина, это человек, который не гнался за наградами, но они заслуженно к нему приходили. Я хотел бы сегодня в честь памяти Валентина Григорьевича от всех депутатов Законодательного собрания пожелать нам всем нести память о нем из поколения в поколение — мы должны об этом рассказывать молодёжи».

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