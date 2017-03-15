На Южном Урале сотрудник таможни подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
Должностное лицо Челябинской таможни подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Должностное лицо Челябинской таможни подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Об этом Накануне.RU сообщили в
По версии следствия, в феврале сотрудник таможни незаконно получил от своего подчиненного денежные средства.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности должностного лица. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.