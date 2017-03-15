Бывшего игрока уфимского «Урала» выгнали из самолета из-за слишком длинных ног

Именно с этого момента и разразился настоящий скандал. Как пишет в своей аккаунте в Facebook журналист Петр Кондаков, стюардессе не понравилось, что ноги волейболиста мешают свободному передвижению в салоне.

Рост Кимерова составляет 215 сантиметров. Оказавшись на борту самолета авиакомпании «Победа», следовавшего рейсом Самара — Москва, профессиональный спортсмен обнаружил, что он физически не может расположиться на том месте, на котором должен. Тогда он сел с краю — то ли на свободное место, то ли с кем-то поменялся. Однако ноги все равно не помещались, и он их вытащил в проход.

Далее история развивалась стремительно. Стюардесса подключила правоохранительные органы, которые, в свою очередь, под удивленный взгляд и возмущение пассажиров самолета принялись всеми возможными способами вытаскивать Кимерова с места, которое он с таким трудом занял.

«Извините, пожалуйста, есть ли из ста хоть один процент возможности оставить этого человека в самолете? Если для этого нужно нам всем на борту встать на колени, мы встанем», — до последнего пытались пассажиры самолета отстоять волейболиста.

Не вышло. К полицейским пришел сигнал об окончательном решении высадить спортсмена, и те вчетвером начали его силой выдергивать с кресла. В итоге, Кимеров сдался и, забрав свои вещи, самостоятельно покинул самолет.

Саму по себе ситуацию трудно назвать тупиковой и почему сотрудники авиакомпании не смогли разрешить ее цивильно, так и осталось загадкой. Известно, что в «Победе» можно выбирать место в салоне за дополнительную плату. Почему «Факел» из Нового Уренгоя, за который сейчас играет Кимеров, не воспользовался этой услугой, также неизвестно.

«Мы не из шоу-бизнеса, в суд подавать не будем, но ждем официальных извинений», — заявил ТАСС директор «Факела» Николай Капранов.

Напомним, что Александр Кимеров играл за уфимский «Урал» в прошлом сезоне. Он не раз представлял Россию на международной арене, является чемпионом Универсиады и молодежного чемпионата мира 2015 года. На настоящий момент считается кандидатом в сборную России.