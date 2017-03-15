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09:40 (мск), источник: PROUFU.ru

Бывшего игрока уфимского «Урала» выгнали из самолета из-за слишком длинных ног

Абсурдная и анекдотичная история произошла в Самаре: бывшего волейболиста уфимского «Урала» Александра Кимерова силой выставили из самолета по причине того, что он банально не поместился на своем месте, которое было указано на посадочном талоне.

Рост Кимерова составляет 215 сантиметров. Оказавшись на борту самолета авиакомпании «Победа», следовавшего рейсом Самара — Москва, профессиональный спортсмен обнаружил, что он физически не может расположиться на том месте, на котором должен. Тогда он сел с краю — то ли на свободное место, то ли с кем-то поменялся. Однако ноги все равно не помещались, и он их вытащил в проход.

Именно с этого момента и разразился настоящий скандал. Как пишет в своей аккаунте в Facebook журналист Петр Кондаков, стюардессе не понравилось, что ноги волейболиста мешают свободному передвижению в салоне.

«Ну жесть же, ну..» — пишет журналист.

Далее история развивалась стремительно. Стюардесса подключила правоохранительные органы, которые, в свою очередь, под удивленный взгляд и возмущение пассажиров самолета принялись всеми возможными способами вытаскивать Кимерова с места, которое он с таким трудом занял.

«Извините, пожалуйста, есть ли из ста хоть один процент возможности оставить этого человека в самолете? Если для этого нужно нам всем на борту встать на колени, мы встанем», — до последнего пытались пассажиры самолета отстоять волейболиста.

Не вышло. К полицейским пришел сигнал об окончательном решении высадить спортсмена, и те вчетвером начали его силой выдергивать с кресла. В итоге, Кимеров сдался и, забрав свои вещи, самостоятельно покинул самолет.

Саму по себе ситуацию трудно назвать тупиковой и почему сотрудники авиакомпании не смогли разрешить ее цивильно, так и осталось загадкой. Известно, что в «Победе» можно выбирать место в салоне за дополнительную плату. Почему «Факел» из Нового Уренгоя, за который сейчас играет Кимеров, не воспользовался этой услугой, также неизвестно.

«Мы не из шоу-бизнеса, в суд подавать не будем, но ждем официальных извинений», — заявил ТАСС директор «Факела» Николай Капранов.

Напомним, что Александр Кимеров играл за уфимский «Урал» в прошлом сезоне. Он не раз представлял Россию на международной арене, является чемпионом Универсиады и молодежного чемпионата мира 2015 года. На настоящий момент считается кандидатом в сборную России.

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