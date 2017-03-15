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10:56 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донская столица впервые принимает межрегиональный экофорум

Внедрение «зелёных стандартов» и лучших экотехнологий станет предметом обсуждения в донской столице.

В Ростове-на-Дону впервые открывается межрегиональный экологический форум. Программа рассчитана на два дня.

Передовой опыт рассмотрят представители общественных организаций, бизнеса и власти. Запланировано более 10-ти масштабных мероприятий. Одно из центральных — стратегическая сессия, посвященная Году экологии в России. Спикерами выступят ведущие российские эксперты по зелёному строительству и экологической сертификации. На форуме также представят опыт возведения стадионов к предстоящему в нашей стране Чемпионату мира по футболу.

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