Донская столица впервые принимает межрегиональный экофорум
Внедрение «зелёных стандартов» и лучших экотехнологий станет предметом обсуждения в донской столице.
Внедрение «зелёных стандартов» и лучших экотехнологий станет предметом обсуждения в донской столице.
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Передовой опыт рассмотрят представители общественных организаций, бизнеса и власти. Запланировано более 10-ти масштабных мероприятий. Одно из центральных — стратегическая сессия, посвященная Году экологии в России. Спикерами выступят ведущие российские эксперты по зелёному строительству и экологической сертификации. На форуме также представят опыт возведения стадионов к предстоящему в нашей стране Чемпионату мира по футболу.