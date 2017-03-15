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09:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Оркестр Мариинского театра исполнит в Воронеже произведения Стравинского

Концерт пройдет в рамках Пасхального фестиваля.

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит в Воронежском концертном зале 7 мая. Концерт состоится в рамках XVI Пасхального фестиваля.

В 2017 году Пасхальный фестиваль, бессменным руководителем которого является дирижер Валерий Гергиев, посвящен 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского. Программа форума традиционно разделена на четыре части — симфоническую, хоровую, камерную и звонильную. События фестиваля пройдут с 16 апреля по 9 мая более чем в 20 регионах России, в том числе впервые на карту фестиваля добавится Крым. Мужской хор Воронежского концертного зала «Русский формат» примет участие в хоровой программе фестиваля — коллектив выступит в Москве и Твери.

XVI Московский Пасхальный фестиваль пройдет при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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