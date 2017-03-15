Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Нижегородской области к середине недели
Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Нижегородской области к середине недели.
Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Нижегородской области к середине недели.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 15 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +5 градусов. Ветер южный, 4 м/с.
16 марта ожидается переменная облачность, небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит -2 градуса, днем +5 градусов. Ветер южный, 4 м/с.
17 марта — облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 0 градусов ночью и +4 градуса днем. Ветер южный, 2 м/с.