Директор «Уральской агропромышленной компании» оштрафован за налоговое преступление

Он признан виновным в сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, чудом установлено, что у ООО «Ашатли-Молоко» в период с декабря 2014 по март 2015 года образовалась задолженность по уплате налогов на сумму более 5 млн руб., которую добровольно общество погасить отказалось, в связи с чем были приняты меры по ее принудительному взысканию.

При этом обвиняемый, являясь руководителем предприятия, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых налоговый орган может произвести принудительное взыскание, заключил договоры с ООО «Наше Дело» с целью аккумулирования всей прибыли, заработанной ООО «Ашатли-Молоко» на счетах ООО «Наше дело».

В дальнейшем денежные средства выводились со счетов ООО «Наше дело» на счета аффилированных фирм. Реализуя преступный умысел, осужденному удалось перечислить более 7, что у ООО «Ашатли-Молоко» в период с декабря 2014 по март 2015 года образовалась задолженность по уплате налогов на сумму более 5 млн руб., что значительно превышает задолженность ООО «Ашатли-Молоко» по налогам и сборам.



Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 450 тыс. руб.