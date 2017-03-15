Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
14На восток США обрушилась снежная буря
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Директор «Уральской агропромышленной компании» оштрафован за налоговое преступление

Ординский суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Уральская агропромышленная компания — Менеджмент» управляющего ООО «Ашатли-Молоко».

Он признан виновным в сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, чудом установлено, что у ООО «Ашатли-Молоко» в период с декабря 2014 по март 2015 года образовалась задолженность по уплате налогов на сумму более 5 млн руб., которую добровольно общество погасить отказалось, в связи с чем были приняты меры по ее принудительному взысканию.

При этом обвиняемый, являясь руководителем предприятия, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых налоговый орган может произвести принудительное взыскание, заключил договоры с ООО «Наше Дело» с целью аккумулирования всей прибыли, заработанной ООО «Ашатли-Молоко» на счетах ООО «Наше дело».

В дальнейшем денежные средства выводились со счетов ООО «Наше дело» на счета аффилированных фирм. Реализуя преступный умысел, осужденному удалось перечислить более 7, что у ООО «Ашатли-Молоко» в период с декабря 2014 по март 2015 года образовалась задолженность по уплате налогов на сумму более 5 млн руб., что значительно превышает задолженность ООО «Ашатли-Молоко» по налогам и сборам.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 450 тыс. руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Десять технологий, которые потрясут мир
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ узнали о возбуждении СК дела о зарплате главы «Почты России»
Авианосец «Адмирал Кузнецов» встанет на длительный ремонт
«Калашников» создаст новый пулемет
СМИ: США хотят обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь