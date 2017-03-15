В 2015 году в Молдове общее число заключенных выросло по сравнению с 2014

В рейтинге стран Европы с самыми переполненными тюрьмами наша страна занимает седьмое место.

Общая численность заключенных в Молдове в 2015 составляла 220 человек на сто тысяч жителей. Всего к тюремному заключению приговорили больше шести тысяч человек. Из них полторы тысячи осудили за убийство и почти 1300 — за кражи. Далее следуют заключенные за нападения и грабежи.

В 2015 году в нашей стране более 300 человек посадили в тюрьму за изнасилование, почти тристо — за сексуальное домогательство и 30 — за мошенничество в сфере финансов. В то же время, никого не осудили за терроризм, организованную преступность или кибератаки.