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09:46 (мск), источник: Publika.md

В 2015 году в Молдове общее число заключенных выросло по сравнению с 2014

Ежегодный отчет о численности заключенных в европейских странах составил Совет Европы. Согласно документу, в 2015 в Молдове общее число заключенных выросло по сравнению с годом ранее.

Источник: Publika.md

В рейтинге стран Европы с самыми переполненными тюрьмами наша страна занимает седьмое место.

Общая численность заключенных в Молдове в 2015 составляла 220 человек на сто тысяч жителей. Всего к тюремному заключению приговорили больше шести тысяч человек. Из них полторы тысячи осудили за убийство и почти 1300 — за кражи. Далее следуют заключенные за нападения и грабежи.

В 2015 году в нашей стране более 300 человек посадили в тюрьму за изнасилование, почти тристо — за сексуальное домогательство и 30 — за мошенничество в сфере финансов. В то же время, никого не осудили за терроризм, организованную преступность или кибератаки.

На первом месте в рейтинге по количеству заключенных в Европе — Россия. По статистике, там из ста тысяч человек в тюрьмах сидят 440. Румыния занимает 14 место — 145 заключенных. Меньше всего осужденных в Сан-Марино — только шесть на сто тысяч жителей. Исследования провели в 46 странах Европы.

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