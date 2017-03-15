Warner Bros. работает над перезапуском фильма «Матрица»

По данным издания, создатели оригинальной трилогии сестры Вачовски пока не вовлечены в процесс, и пока не ясно, будут ли они связаны с перезапуском. Студия рассматривает на главную роль кандидатуру Майкла Бакари Джордана.

Идею снять новый фильм Warner Bros. предложил продюсер оригинала Джоэл Сильвер. Однако студия настороженно относится к господину Сильверу из-за его сложных отношений с сестрами Вачовски, отмечает издание.