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10:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Warner Bros. работает над перезапуском фильма «Матрица»

Студия Warner Bros. приступила к работе над перезапуском фильма «Матрица». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, создатели оригинальной трилогии сестры Вачовски пока не вовлечены в процесс, и пока не ясно, будут ли они связаны с перезапуском. Студия рассматривает на главную роль кандидатуру Майкла Бакари Джордана.

Идею снять новый фильм Warner Bros. предложил продюсер оригинала Джоэл Сильвер. Однако студия настороженно относится к господину Сильверу из-за его сложных отношений с сестрами Вачовски, отмечает издание.

«Матрица» — научно-фантастический боевик, в котором снимались Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Керри-Энн Мосс и Хьюго Уивинг. Первая часть трилогии вышла на экраны в 1999 году. В 2000 году фильм получил четыре премии «Оскар», в том числе за лучший звук, лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты.

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