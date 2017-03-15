Warner Bros. работает над перезапуском фильма «Матрица»
Студия Warner Bros. приступила к работе над перезапуском фильма «Матрица». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Студия Warner Bros. приступила к работе над перезапуском фильма «Матрица». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, создатели оригинальной трилогии сестры Вачовски пока не вовлечены в процесс, и пока не ясно, будут ли они связаны с перезапуском. Студия рассматривает на главную роль кандидатуру Майкла Бакари Джордана.
Идею снять новый фильм Warner Bros. предложил продюсер оригинала Джоэл Сильвер. Однако студия настороженно относится к господину Сильверу
«Матрица» —