Экспресс-анализ воздуха в Омске не выявил превышения ПДК вредных веществ
10 марта проверка воздуха, проведенная после жалоб горожан, показала 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана.
10 марта проверка воздуха, проведенная после жалоб горожан, показала 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана.
ОМСК, 15 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/.
10 марта проверка воздуха, проведенная после жалоб горожан, показала 400-кратное превышение концентрации одоранта — этилмеркаптана.
«Специалистами МЧС и Роспотребнадзора проведены отборы воздуха на содержание в воздухе химических веществ — метана, формальдегида, сероводорода, метина, этилмеркаптана — чтобы определить причины и источники неприятного запаха в атмосфере. В результате
В ведомстве отметили, что для забора и анализа проб воздуха были задействованы 2 передвижные лаборатории, 7 стационарных постов
В настоящий момент проверки проходят на 7 нефтехимических предприятиях Омской области, среди которых Омский НПЗ, «Полиом», «Омский каучук» и «Рубероидный завод».
Этилмеркаптан