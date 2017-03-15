Экспресс-анализ воздуха в Омске не выявил превышения ПДК вредных веществ

ОМСК, 15 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Экспресс-анализ проб воздуха, взятых в Кировском округе Омска, жители которого накануне обратились в надзорные органы с жалобами на неприятный запах, не выявил превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, сообщили в региональном управлении МЧС.

10 марта проверка воздуха, проведенная после жалоб горожан, показала 400-кратное превышение концентрации одоранта — этилмеркаптана.

«Специалистами МЧС и Роспотребнадзора проведены отборы воздуха на содержание в воздухе химических веществ — метана, формальдегида, сероводорода, метина, этилмеркаптана — чтобы определить причины и источники неприятного запаха в атмосфере. В результате экспресс-анализа предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено», — уточнили в ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что для забора и анализа проб воздуха были задействованы 2 передвижные лаборатории, 7 стационарных постов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и 4 стационарных поста автоматизированной системы контроля химической обстановки регионального управления МЧС, расположенных в северной промышленной зоне города Омска.

В настоящий момент проверки проходят на 7 нефтехимических предприятиях Омской области, среди которых Омский НПЗ, «Полиом», «Омский каучук» и «Рубероидный завод».