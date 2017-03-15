Кенгурята родились в Новосибирском зоопарке

Первый весенний месяц еще не закончился, но уже принес пополнение в потомстве сразу в нескольких семействах обитателей зоопарка. Раньше всех на свет появились котята сервала. Юные хищники чувствуют себя хорошо и уже грызут курочку. Мама оберегает двух своих малышей — на камеру смотрит с недоверием.

— Мама воспитывает своих детенышей, первое время она их не показывала, не выводила. Сотрудники поняли, что родились котята, по писку. Посмотрели, что по срокам примерно в это время она должна родить, — говорит заведующая научно-информационным отделом Евгения Пирожкова.

Сразу четверо детенышей появилось и в семействах кошачьих лемуров. Маленькие приматы питаются пока только молоком матери. В стае могут уживаться до 25 особей. Первое время самки детенышей от себя не отпускают. Когда малыши подрастут, к воспитанию подключатся и папы. Еще одно прибавление случилось в прошлом году, но узнали о нем несколько дней назад.

В отряде сумчатых, у кенгуру появилось четыре детеныша. Родились они примерно 7 месяцев назад. Животные до полугода носят кенгурят в сумке, поэтому сотрудники зоопарка увидели их совсем не давно.

Кенгурята питаются молоком, но уже пробуют и взрослую пищу — сено и овощи. Этот год для Новосибирского зоопарка — знаковый. Сотрудники участвуют во всех конференциях, посвященных Году экологии в России, но главный праздник зоопарк отметит в августе — свое 70-летие.